Menfi, ruba lo scooter al vicino e vende i pezzi: condannato 

Sei mesi di reclusione e 150 euro di multa per aver rubato lo scooter al vicino di casa e aver rivenduto i pezzi ad un’altra persona. Lo ha stabilito il tribunale di Sciacca che ha condannato Calogero Friscia, 29 anni di Menfi. L’imputato avrebbe sottratto il veicolo a due ruote che si trovava parcheggiato ai piedi delle scale condominiali.

Una seconda persona, Angelo Massimo, 25 anni, di Menfi, è stato condannato per ricettazione. Sarebbe la persona che ha acquistato i pezzi dello scooter rubato. Per lui il tribunale ha disposto una condanna ad un mese di reclusione e 100 euro di multa. Per entrambi gli imputati, difesi dall’avvocato Calogero Lanzarone, la pena è sospesa.