Moto contro auto, morto studente di medicina di 26 anni

Un giovane di 26 anni, Carlo Trovato originario di Catania e studente di Medicina è morto questa sera a seguito di un incidente stradale avvenuto a Messina. L’incidente si è verificato intorno alle 19 sulla Statale 114 nei pressi di Giampilieri, nella zona sud della città. A scontrarsi, per cause che sono ancora in corso di accertamento, da parte della sezione infortunistica della Polizia municipale, una moto Ducati guidata dal ventiseienne ed una Fiat Panda condotta da un uomo. Nell’urto il giovane sulla moto ha avuto la peggio, è stato sbalzato dalla sella finendo sull’asfalto. Subito soccorso e trasportato al Policlinico, per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Oggi è stata una giornata nera sul fronte degli incidenti anche in provincia di Messina, in particolare a Patti ha perso la vita un uomo di 67 anni, era su una moto che si è scontrata con un’auto. Trasportato in ospedale è morto dopo qualche ora per le gravi ferite riportate.