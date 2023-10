Naro, tentata violenza sessuale su una settantenne: chiesta condanna

Il sostituto procuratore della Repubblica Elettra Consoli ha avanzato la richiesta di condanna a due anni di reclusione nei confronti di C.T, 26enne di Naro, accusato di tentata violenza sessuale ai danni di una pensionata settantenne del posto. Il processo, che si sta celebrando davanti i giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento presieduta da Wilma Angela Mazzara, è alle battute finali.

Secondo quanto ricostruito dall’accusa il 26enne avrebbe desistito poiché allarmato dal rumore di un’auto in transito. La donna è cosi riuscita a fuggire e rifugiarsi in casa. Si torna in aula il 25 ottobre per l’arringa della difesa rappresentata dagli avvocati Salvatore Manganello ed Eliana Salvaggio.