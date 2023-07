Palma di Montechiaro, incendio in un ovile: salvi gli animali

Diversi roghi si sono verificati ieri tra Licata e Palma di Montechiaro. Nel corso della notte i vigili del fuoco sono stati impegnati a circoscrivere l’incendio di alcuni alberi della statale 115, e in contrada Montesole, dove le fiamme hanno letteralmente distrutto un boschetto di una villa della zona.

Poi all’alba, nella città del gattopardo, si è sviluppato un incendio in un ovile. I danni sarebbero ingenti, ma per fortuna gli animali sono stati messi in salvo.

Insieme alle squadre dei vigili del fuoco anche il personale del corpo forestale.