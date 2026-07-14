PRIMO PIANO

Perde il controllo dell’auto e finisce in una scarpata: morta 44enne

La vittima viaggiava da sola al momento dello schianto

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Una donna di 44 anni ha perso la vita a Leonforte in un grave incidente stradale avvenuto lungo la strada che costeggia la zona della Granfonte, nella periferia sud del paese. La vittima viaggiava da sola al momento dello schianto.Per cause ancora al vaglio degli inquirenti la donna avrebbe perso il controllo dell’auto, che è uscita di strada finendo in una scarpata e schiantandosi contro un muretto.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Enna e della Stazione di Leonforte, insieme ai Vigili del Fuoco, ai sanitari del 118 e all’elisoccorso. Per la 44enne, però, non c’è stato nulla da fare: ogni tentativo di salvarle la vita si è rivelato inutile. Le indagini proseguono per fare piena luce sull’accaduto.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Sequestra imprenditore e chiede riscatto per liberarlo, 50enne arrestato a Casteltermini 
Apertura

La droga di Villaseta ai boss mafiosi di Palermo: chiesta condanna per Capraro e Licata 
Agrigento

L’appalto “truccato” della Mosella: imprenditori non rispondono, direttore dei lavori sì
Agrigento

Asp di Agrigento, in arrivo un commissario straordinario dopo il terremoto giudiziario 
Agrigento

Rompono sigilli di locale sequestrato e minacciano il vigile: denunciati
banner italpress istituzionale banner italpress tv