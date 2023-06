Ribera, deve scontare condanna per furto: arrestato artigiano 

I carabinieri della Tenenza di Ribera, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, con relativa cessazione degli arresti domiciliari, hanno arrestato un artigiano, Daniel Silion, ventitreenne, di origini romene, in quanto riconosciuto responsabile di furto, furto aggravato, e in un caso in concorso con altri. I reati sono stati commessi a Ribera e Sciacca sei anni fa.

Il giovane, dopo le formalità di rito espletate nella caserma dell’Arma, è stato accompagnato presso la Casa circondariale di Sciacca dove dovrà scontare la pena di 5 anni, 2 mesi e 29 giorni di reclusione,