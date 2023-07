Ribera, vìola foglio di via obbligatorio: arrestato

I carabinieri della Tenenza di Ribera, in esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sciacca, hanno arrestato un operaio, tunisino, di 57 anni per aver violato il foglio di via obbligatorio, disposto dal questore di Agrigento.

La violazione della misura di prevenzione sarebbe stata commessa il 19 agosto del 2019.

A Ribera, di fatto, non avrebbe più dovuto, se non dopo essere stato autorizzato, fare rientro. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato trasferito alla Casa circondariale di Sciacca per scontare un mese di reclusione.