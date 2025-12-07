PRIMO PIANO

Si capovolge con l’auto e resta intrappolato, giovane salvato da un volontario

Un volontario salva un giovane incastrato nell'abitacolo

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Incidente stradale autonomo tra Comiso e Ragusa. Un’autovettura si è capovolta, intrappolando all’interno un giovane ragazzo.

Subito dietro, Kevin Di Minica, un giovane volontario dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS), stava rientrando a Ragusa, vedendo il fumo fuoriuscire dal veicolo incidentato e notando che il conducente – con il piede ancora sull’acceleratore – era in pericolo, Kevin non ha esitato: si è lanciato in azione, ha tagliato la scarpa del ragazzo per liberarlo rapidamente e lo ha portato in salvo prima che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente.

Un gesto di straordinario altruismo e coraggio, che ha evitato conseguenze potenzialmente fatali. Il ragazzo a bordo di un’ambulanza del 118 è stato trasferito in ospedale per le cure necessarie; sul luogo presenti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. (FOTO FRANCO ASSENZA)

