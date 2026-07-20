Tragedia in mare, morto il presidente della consulta giovanile di Siracusa

Matteo Di Franca, presidente della Consulta Comunale Giovanile di Siracusa, è il giovane morto ieri pomeriggio nelle acque del Porto Grande, nella zona di contrada Isola a Siracusa.

Secondo le prime informazioni, sul corpo dell’uomo sarebbero state riscontrate profonde ferite, compatibili con quelle che potrebbero essere state provocate dalle eliche di un’imbarcazione. Al momento, tuttavia, le cause del decesso non sono state accertate e nessuna ipotesi viene esclusa dagli investigatori. Sarà l’attività della Guardia Costiera, insieme agli ulteriori accertamenti e agli esami che verranno disposti dall’autorità giudiziaria, a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e a stabilire se le lesioni riscontrate siano effettivamente la causa della morte.

La tragedia si è consumata davanti a numerosi bagnanti e diportisti presenti nella zona, molti dei quali hanno assistito alle operazioni di soccorso e recupero del corpo.