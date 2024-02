Viaggiavano con due etti di cocaina a Sambuca, obbligo di dimora per indagato: scarcerato l’altro 

Obbligo di dimora per uno dei due indagati, l’altro invece viene scarcerato. Il gip del tribunale di Sciacca, Stefano Zammuto, ha convalidato il provvedimento di arresto soltanto per una delle due persone fermate negli scorsi giorni mentre viaggiava in auto a Sambuca di Sicilia con oltre due etti di cocaina. Il giudice non ha convalidato l’altro arresto per difetto di gravi indizi di colpevolezza. L’inchiesta passa a Palermo. I due indagati, entrambi palermitani, sono stati fermati dai carabinieri a bordo di un’auto all’altezza del bivio Covello sulla strada statale 624. I militari dell’Arma, a margine di una perquisizione, hanno rinvenuto 210 grammi di cocaina.