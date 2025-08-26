Racalmuto, inaugurato il nuovo campo di calcetto al Parco Fra’ Diego La Matina

A Racalmuto, il sindaco Lillo Bongiorno, insieme all’assessore regionale Giusi Savarino e tutta la comunità, hanno inaugurato il nuovo campo di calcetto al Parco Fra’ Diego La Matina.

“È sempre una grande emozione inaugurare un’opera che si è contribuito a finanziare. Un luogo che consegniamo ai nostri giovani, perché lo sport è crescita, socialità e inclusione. Investire in impianti sportivi significa investire nel futuro delle nuove generazioni e dare spazi di incontro sani e sicuri alle nostre comunità”; dichiara l’assessore regionale Savarino.