Racalmuto, inaugurato il nuovo campo di calcetto al Parco Fra’ Diego La Matina

"Investire in impianti sportivi significa investire nel futuro delle nuove generazioni", ha dichiarato l'assessore regionale Savarino

Pubblicato 30 minuti fa
Da Redazione

A Racalmuto, il sindaco Lillo Bongiorno, insieme all’assessore regionale Giusi Savarino e tutta la comunità, hanno inaugurato il nuovo campo di calcetto al Parco Fra’ Diego La Matina.

“È sempre una grande emozione inaugurare un’opera che si è contribuito a finanziare. Un luogo che consegniamo ai nostri giovani, perché lo sport è crescita, socialità e inclusione. Investire in impianti sportivi significa investire nel futuro delle nuove generazioni e dare spazi di incontro sani e sicuri alle nostre comunità”; dichiara l’assessore regionale Savarino.

