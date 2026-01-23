La carcassa di un bovino spiaggiato sul bagnasciuga: al via le indagini
Secondo le prime ipotesi tecniche, l’animale potrebbe essere deceduto durante la navigazione a bordo di un’imbarcazione in transito nel Canale di Sicilia, per poi essere trascinato verso riva dalle correnti marine.
Pomeriggio di accertamenti sul litorale di Scoglitti, in contrada Sabbie d’Oro, dove intorno alle ore 16:00 di oggi è stata segnalata la presenza della carcassa di un bovino spiaggiato sul bagnasciuga. Il ritrovamento è avvenuto in un tratto di costa generalmente frequentato e ha immediatamente fatto scattare le procedure di sicurezza.
Sul posto è stato attivato il coordinamento delle autorità competenti per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Sono intervenuti il personale veterinario dell’Asp 7 per gli accertamenti di rito, la Capitaneria di Porto – Locamare Scoglitti per la gestione delle operazioni lungo la costa e in mare, e le forze territoriali incaricate di delimitare l’area a tutela della salute pubblica.
Le autorità stanno ora valutando le modalità più rapide e sicure per la rimozione della carcassa, al fine di ripristinare il decoro e la sicurezza della spiaggia nel più breve tempo possibile. Ai cittadini è stato raccomandato di non avvicinarsi alla zona interessata per consentire il regolare svolgimento delle operazioni.