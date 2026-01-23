La carcassa di un bovino spiaggiato sul bagnasciuga: al via le indagini

Pomeriggio di accertamenti sul litorale di Scoglitti, in contrada Sabbie d’Oro, dove intorno alle ore 16:00 di oggi è stata segnalata la presenza della carcassa di un bovino spiaggiato sul bagnasciuga. Il ritrovamento è avvenuto in un tratto di costa generalmente frequentato e ha immediatamente fatto scattare le procedure di sicurezza.

Secondo le prime ipotesi tecniche, l’animale potrebbe essere deceduto durante la navigazione a bordo di un’imbarcazione in transito nel Canale di Sicilia, per poi essere trascinato verso riva dalle correnti marine.

Sul posto è stato attivato il coordinamento delle autorità competenti per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Sono intervenuti il personale veterinario dell’Asp 7 per gli accertamenti di rito, la Capitaneria di Porto – Locamare Scoglitti per la gestione delle operazioni lungo la costa e in mare, e le forze territoriali incaricate di delimitare l’area a tutela della salute pubblica.

Le autorità stanno ora valutando le modalità più rapide e sicure per la rimozione della carcassa, al fine di ripristinare il decoro e la sicurezza della spiaggia nel più breve tempo possibile. Ai cittadini è stato raccomandato di non avvicinarsi alla zona interessata per consentire il regolare svolgimento delle operazioni.