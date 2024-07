Crisi idrica a Ravanusa, Forza Italia: “Consentire il servizio alle autobotti”

“L’amministrazione non stia inerme e si impegni a sbloccare il servizio delle autobotti”. Così i consiglieri di Forza Italia che continuano: “Non si capisce ancora che il blocco delle autobotti private che trasportano acqua porterà ad una esasperazione dei cittadini per la mancanza del prezioso liquido nelle case a Ravanusa a causa anche dei lunghi turni di erogazione di Aica, il consorzio gestore del servizio pubblico. Avevamo già segnalato che i disagi aumenteranno con il passare delle ore e anche le attività commerciali e di somministrazione di cibo e bevande rischieranno di chiudere”.

Il problema è stato nuovamente sollevato dai consiglieri di Forza Italia, Lisa Alaimo e Tonino Nobile, che chiedono maggiore impegno e un intervento diretto ed immediato da parte dell’amministrazione. “Il blocco delle autobotti in questo momento di emergenza” – hanno dichiarato i consiglieri – “deve essere superato con ordinanza del sindaco per l’utilizzo dell’acqua per evitare problemi igienico sanitari”. “È una follia estiva” – hanno continuato i consiglieri – “accettare supinamente il fermo delle autobotti in questa situazione di emergenza e di crisi idrica”. “Esiste un problema di igiene pubblica e di ordine pubblico” – concludono Alaimo e Nobile – “e nonostante l’impegno apprezzabile per Cianciaramito e Gargani non bisogna limitarsi e assumersi tutte le responsabilità per alleviare il problema e superare la questione emergenziale”.