Ravanusa

Ravanusa ospita il convegno-dibattito sul ruolo dei mass media nello sport paralimpico

Il convegno ha l’obiettivo di approfondire il rapporto tra media e sport paralimpico, evidenziando il ruolo fondamentale dell’informazione nella promozione dei valori di inclusione, partecipazione e pari opportunità.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Si terrà mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 9:00, presso la Palestra Vittorini di Ravanusa (AG), il convegno-dibattito dal titolo “Il ruolo dei mass media nello sport paralimpico”, un importante momento di confronto dedicato alla comunicazione e alla valorizzazione dello sport inclusivo.

L’iniziativa è promossa da Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla, Pro Sport Ravanusa, Ordine dei Giornalisti di Sicilia, ACSI Sicilia e FISDIR Sicilia, con l’obiettivo di approfondire il rapporto tra media e sport paralimpico, evidenziando il ruolo fondamentale dell’informazione nella promozione dei valori di inclusione, partecipazione e pari opportunità.

Ad aprire i lavori sarà Giancarlo La Greca, Presidente di Pro Sport Ravanusa. Seguiranno gli interventi istituzionali di Salvatore Pitrola, Sindaco di Ravanusa, e Roberto Pregadio, Presidente CIP Sicilia.

Tra i relatori, anche Carmelo Vella, giornalista, Angelo D’Auria, tecnico nazionale della selezione italiana paralimpica di calcio a 5 con sindrome di Down, e Michele Amato, giornalista sportivo, che offriranno il loro contributo su tematiche legate alla narrazione sportiva e alla visibilità degli atleti paralimpici.

L’ennesima iniziativa che parla di disabilità sportiva organizzata a Ravanusa, rappresenta ancora una volta come il centro agrigentino, sia stabilmente punto di riferimento dello sport paralimpico.

Il convegno rappresenta un’importante occasione di formazione e aggiornamento: la partecipazione darà diritto a 2 crediti formativi per i giornalisti accreditati.

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