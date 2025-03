Sparano un piombino ad una gatta, il sindaco Pitrola: “atto vile, chi ha fatto questo paghi”

Nei giorni scorsi a Ravanusa, vicino il Kennedy, una volontaria alle 8 del mattino, ha trovato una gatta in pessime condizioni; in un primo momento si è pensato a un incidente stradale, ma purtroppo la realtà è ancora più crudele perchè qualcuno ha deciso di “divertirsi” sparandole un piombino.

“Un atto vile e disumano, chi ha fatto questo paghi”, denuncia il sindaco Salvatore Pitrola che mostra le immagini sui social delle condizioni dell’animale. La gatta è stata portata in una clinica e dalla radiografia si evidenzia come il proiettile preme sul midollo spinale, causando la paralisi delle zampe posteriori e una vescica neurologica, il che significa che la gatta non è in grado di urinare autonomamente e deve essere aiutata manualmente.

“Ma la situazione è ancora più drammatica, continua nella nota il primo cittadino, perchè la gatta è incinta di 4-5 cuccioli e prossima al parto. Se non fosse stata soccorsa in tempo, sarebbe morta tra atroci sofferenze, portando con sé anche i suoi piccoli, poiché non avrebbe potuto partorire da sola.

Oggì sarà sottoposta a un cesareo, con la speranza che accetti i suoi cuccioli. Successivamente, verrà effettuata una TAC per valutare la rimozione del piombino, con la speranza che possa tornare a camminare.

“Mi impegnerò affinché le autorità facciano il possibile per individuare il responsabile e assicurarlo alle conseguenze che merita. Ravanusa non tollera simili barbarie.Chiunque abbia informazioni utili aiuti a identificare il colpevole: denunciare non è solo un dovere morale, ma un gesto di civiltà. Non possiamo permettere che episodi del genere passino in silenzio. Solo una parola, vergogna”, ha concluso il sindaco Pitrola.