Anas, chiusure notturne per attività su viadotti e gallerie

Nell’ambito del programma di ispezioni periodiche e monitoraggio delle opere d’arte, Anas ha programmato una serie di attività di verifica su viadotti e gallerie lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania” e l’A29 dir “Alcamo-Trapani”.

Le attività, finalizzate al controllo dello stato di conservazione e delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture, si svolgeranno in orario notturno e comporteranno temporanee modifiche alla circolazione.

Nel dettaglio:

A19 Palermo-Catania: dalle ore 22:00 del 28 luglio alle ore 06:00 del 29 luglio, chiusura della carreggiata in direzione Palermo tra gli svincoli di Trabia e Altavilla Milicia per l’esecuzione di prove strutturali sul viadotto Pagano.

Itinerario alternativo: uscita obbligatoria allo svincolo di Trabia, prosecuzione sulla SS 113 in direzione Palermo e rientro in autostrada presso lo svincolo di Altavilla Milicia.

A29 dir Alcamo-Trapani: dalle ore 22:00 del 27 luglio alle ore 01:00 del 28 luglio, chiusura della carreggiata in direzione Trapani tra gli svincoli di Fulgatore e Dattilo per le ispezioni della galleria Fumosa.

Itinerario alternativo: uscita allo svincolo di Fulgatore e prosecuzione sulla SS 113 in direzione Trapani fino alla progressiva km 368+800. Successivamente, gli utenti dovranno percorrere Via Libertà, Via Garibaldi e Via Gencheria, per rientrare in autostrada presso lo svincolo di Dattilo.

A19 Palermo-Catania: dalle ore 22:00 del 29 luglio alle ore 06:00 del 30 luglio, interdizione al transito in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna per le ispezioni delle gallerie San Nicola, Fortolese e Misericordia.

Itinerario alternativo direzione Catania: uscita obbligatoria allo svincolo di Caltanissetta, percorrenza della SS 640, della SS 626 fino all’intersezione con la SS 122, quindi della SS 122 fino alla SS 117 bis, con rientro sull’A19 presso lo svincolo di Enna, in direzione Catania.

Itinerario alternativo direzione Palermo: uscita obbligatoria allo svincolo di Enna, percorrenza della SS 117 bis in direzione Caltanissetta, della SS 122 fino all’intersezione con la SS 626, quindi della SS 626 fino alla SS 640, con rientro sull’A19 presso lo svincolo di Caltanissetta, in direzione Palermo.

Le attività rientrano nel programma di sorveglianza e manutenzione della rete autostradale e sono finalizzate a garantire il costante monitoraggio delle infrastrutture e la sicurezza della circolazione.