Successo per il Motorfest a Racalmuto, oltre 2.000 presenze da tutta Europa

Due giorni all’insegna dei motori, del turismo e della passione per le due ruote hanno consacrato il Motorfest Racalmuto 2026 come uno degli appuntamenti motociclistici più partecipati del Sud Italia. L’evento, ospitato il 18 e 19 luglio all’Autodromo Valle dei Templi, ha richiamato oltre 2.000 motociclisti provenienti dall’Italia e da numerosi Paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Olanda, Lussemburgo, Francia, Svizzera, Malta e Norvegia.

Per tutto il weekend il territorio agrigentino ha vissuto un’intensa affluenza di appassionati, con centinaia di motociclette che hanno attraversato città e borghi della provincia, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e a generare un importante indotto per le attività ricettive e commerciali della zona.

Accanto al programma dedicato ai motori, il Motorfest ha proposto iniziative pensate per far conoscere il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio. Le escursioni guidate alla Valle dei Templi e alla Scala dei Turchi hanno riscosso grande interesse, offrendo ai partecipanti un’occasione per visitare alcuni dei luoghi più rappresentativi della Sicilia.

Uno dei momenti più attesi è stato il concorso riservato alle moto custom. Il premio “Best in Show Custom” è stato assegnato alla Boccin Custom Cycles di Eraclea (Venezia), la cui creazione ha conquistato la giuria per qualità costruttiva, cura dei dettagli e originalità.

A completare il programma non sono mancati musica dal vivo, animazione e numerosi momenti di aggregazione che hanno coinvolto motociclisti, famiglie e curiosi, confermando il Motorfest come una manifestazione capace di unire spettacolo, cultura motoristica e promozione del territorio.

Grande la soddisfazione dell’organizzatore Michelangelo Romano, da anni punto di riferimento nella comunità biker, che ha sottolineato come la crescente partecipazione internazionale rappresenti un importante traguardo per la manifestazione. Romano ha evidenziato che il Motorfest nasce dalla volontà di condividere la passione per il motociclismo e, allo stesso tempo, di valorizzare Racalmuto e l’intera provincia di Agrigento, offrendo ai visitatori un’esperienza che unisce motori, accoglienza e bellezze del territorio.

I numeri registrati in questa edizione confermano la costante crescita dell’evento, ormai inserito tra gli appuntamenti più attesi dagli appassionati delle due ruote. Un risultato che premia il lavoro dell’organizzazione, dei volontari, degli sponsor e delle istituzioni che hanno sostenuto la manifestazione.

Conclusa l’edizione 2026, lo sguardo è già rivolto al futuro: l’obiettivo degli organizzatori è consolidare il carattere internazionale del Motorfest e continuare a promuovere il territorio agrigentino attraverso un evento che coniuga passione, turismo e cultura.