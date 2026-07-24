Serradifalco e Riesi entrano nel circuito culturale della Strada degli Scrittori

La Strada degli Scrittori continua a crescere e ad allargare la propria rete di comuni e luoghi della cultura. Con le deliberazioni approvate dalle rispettive Giunte comunali, Serradifalco e Riesi entrano ufficialmente a far parte dell’associazione fondata e presieduta dal giornalista e scrittore Felice Cavallaro, rafforzando un progetto nato nel 2013 per valorizzare il patrimonio letterario e identitario della Sicilia lungo l’itinerario Agrigento-Caltanissetta e oltre, oggi riconosciuto come uno dei più significativi percorsi turistico-culturali dell’isola.

Le nuove adesioni rappresentano un ulteriore tassello nella costruzione di una rete che unisce territori, istituzioni e comunità attraverso gli scrittori, gli intellettuali e le personalità che hanno contribuito a raccontare la Sicilia e il Novecento italiano.

Serradifalco entra nel circuito con un itinerario dedicato ad Andrea Camilleri, legato al paese dall’esperienza dello sfollamento del 1943 e dai ricordi in una casina della campagna di Serradifalco. Luoghi che hanno contribuito alla formazione del suo immaginario narrativo. Accanto al maestro di Vigàta, il Comune valorizzerà anche gli autori Filippo Puglisi, Salvatore Galletti, Angelo Rizzo e Giuseppe Cordaro, figure che hanno raccontato la storia, la cultura, il mondo minerario e l’identità della comunità serradifalchese.

Riesi, invece, entra nella Strada degli Scrittori valorizzando due importanti protagonisti della cultura del Novecento: Giovanni Nicosia, politico, letterato e intellettuale, e Gaetano Baglio, studioso, educatore e autore che ha lasciato un segno nella cultura civile italiana. Attraverso la loro opera, Riesi arricchisce il mosaico culturale del progetto, offrendo nuovi percorsi di conoscenza e memoria.

L’adesione dei due Comuni non rappresenta soltanto un riconoscimento culturale, ma costituisce una concreta opportunità di promozione turistica e di sviluppo territoriale. I territori entreranno infatti a far parte della rete di comunicazione della Strada degli Scrittori, con la promozione attraverso i canali web e social dell’associazione e con la realizzazione di iniziative ed eventi annuali dedicati agli autori locali.

Con l’ingresso di Serradifalco e Riesi si rafforza ulteriormente la missione della Strada degli Scrittori: mettere in relazione luoghi, paesaggi, memoria e letteratura, creando un’offerta turistico-culturale integrata capace di attrarre visitatori, studiosi e appassionati, favorendo al tempo stesso nuove sinergie tra enti locali, istituzioni culturali e associazioni.

“Ogni nuovo Comune che aderisce – afferma il presidente Felice Cavallaro – amplia il racconto della Sicilia attraverso le sue storie e i suoi protagonisti. Serradifalco e Riesi custodiscono pagine importanti della nostra memoria culturale e, grazie alla loro adesione, il percorso della Strada degli Scrittori diventa ancora più ricco, rappresentativo e capace di trasformare la cultura in occasione di crescita per i territori”.

Con queste due nuove adesioni, la Strada degli Scrittori consolida il proprio ruolo di riferimento nel panorama culturale siciliano, confermando la volontà di costruire una grande rete che metta al centro gli autori, i loro luoghi e le comunità che continuano a custodirne l’eredità.