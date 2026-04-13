Sambuca di Sicilia

Dieci&Lotto, vinti oltre 10 mila euro a Sambuca di Sicilia

Presso il punto vendita in Via Gramsci a Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento, vinti 11.250 euro grazie ad un “6” Oro

Pubblicato 31 minuti fa
Da Redazione

Festeggia la Sicilia con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di venerdì 10 alla regione sono andati premi complessivi, tra le vincite maggiori, per un valore di 16.250 euro. Presso il punto vendita in Via Gramsci a Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento, vinti 11.250 euro grazie ad un “6” Oro, mentre in Via Comunale a Messina un “8” Doppio Oro vale 5mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,4 milioni di euro, per un totale di 1,15 miliardi da inizio anno.

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