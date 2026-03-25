Sciacca, screening oncologici: Open Day di prevenzione sabato 28 marzo

In occasione del “Mese Blu della prevenzione del tumore del colon-retto”, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, promuove una giornata dedicata alla prevenzione oncologica, con un Open Day in programma sabato 28 marzo 2026 presso l’Ospedale di Sciacca.

L’iniziativa, dal titolo “Io non perdo tempo”, è finalizzata a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e dell’adesione ai programmi di screening gratuiti.

Nel corso della giornata sarà possibile: ritirare gratuitamente il kit per lo screening del tumore del colon-retto, destinato a uomini e donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, e ricevere informazioni e supporto dal personale sanitario dedicato.

Il punto informativo e di distribuzione sarà attivo presso la hall dell’Ospedale di Sciacca, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Parallelamente, sarà garantito anche lo screening mammografico gratuito per le donne nella fascia di età 50-69 anni, con accesso diretto presso il servizio di Radiologia dell’ospedale di Sciacca, nella stessa fascia oraria. L’iniziativa è realizzata con il supporto delle associazioni del territorio, impegnate nella promozione della cultura della prevenzione e della salute. Inoltre, presso il reparto di ginecologia del “Giovanni Paolo II”, dalle ore 9.00 alle 13.00, le donne dai 25 ai 64 anni, potranno sottoporsi a pap test per la prevenzione del tumore della cervice uterina.

L’ASP di Agrigento rinnova l’invito alla cittadinanza a partecipare attivamente: la prevenzione rappresenta uno strumento fondamentale per ridurre l’incidenza e la mortalità delle patologie oncologiche.