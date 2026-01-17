Catania

Quattro persone arrestate per detenzione di materiale pedopornografico

Gli indagati sono di varie estrazioni sociali, impiegati, liberi professionisti e pensionati, tutti di sesso maschile, con età compresa tra 50 e i 70 anni.

Pubblicato 18 minuti fa
Da Redazione

CATANIA (ITALPRESS) – Quattro persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato per detenzione di ingente materiale pedopornografico. Dalle indagini condotte dalla Procura Distrettuale di Catania sono emerse, a seguito del sequestro di numerosi dispositivi informatici, decine di migliaia di file illegali.

L’indagine del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Catania è stata avviata dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO) del Servizio Polizia Postale che, grazie alla collaborazione con l’organizzazione no profit Child Rescue Coalition, ha utilizzato avanzati tool investigativi per geolocalizzare in Sicilia alcuni utilizzatori degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati immagini e video di pornografia minorile.

All’interno dei dispositivi in uso a quattro indagati è stato rinvenuto un ingente quantitativo di immagini e video pedopornografici, circostanza che ha determinato il loro arresto in flagranza di reato. Gli indagati sono di varie estrazioni sociali, impiegati, liberi professionisti e pensionati, tutti di sesso maschile, con età compresa tra 50 e i 70 anni.

-Foto-
(ITALPRESS).

0 commenti
Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cronaca

Arrestati padre e figlio per porto illegale di armi e lesioni personali aggravate
Cronaca

Imbrattati muri e monumenti storici, denunciati tre minorenni
Catania

Quattro persone arrestate per detenzione di materiale pedopornografico
di Franco Castaldo

Lavoro nero: sei irregolari su 7 in un cantiere edile
Economia

Schifani incontra Tajani: definiti gli accordi per il sostegno alle imprese siciliane
Catania

Rimossa una struttura abusiva, liberati marciapiedi occupati abusivamente
banner italpress istituzionale banner italpress tv