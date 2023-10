PALERMO (ITALPRESS) – Il Corecom Sicilia, Comitato Regionale per le Comunicazioni è un organo della Regione Siciliana con compiti di consulenza, garanzia e vigilanza nel settore delle telecomunicazioni. Inoltre, è organo funzionale dell’Autorità Nazionale per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), per cui svolge molte attività delegate. Un organismo nato 20 anni fa che ormai è […]