PALERMO (ITALPRESS) – Individuata la soluzione per garantire i collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia per i prossimi anni. E’ quanto si legge in una nota della Regione.Il governo Schifani, nel corso della seduta straordinaria di giunta di stamattina, ha infatti dato il via libera alla proposta dell’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò. Sulla […]