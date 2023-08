MILANO (ITALPRESS) – Non sono candidato alla leadership di Forza Italia e voterò per Antonio Tajani, ma bisogna fare in modo che il partito da leaderistico diventi pluralistico. Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia, e storico esponente di Fi, intervistato da “Il Giornale” in edicola oggi. “Fermo restando che il simbolo di Forza […]