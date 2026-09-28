Giornata mondiale del Turismo, Amata: “in Sicilia crescono arrivi e presenze“

Negli ultimi otto mesi del 2026 in Sicilia gli arrivi sono aumentati del 3,6% e le presenze del 5,8%. A tracciare il bilancio è stata l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, che, in videocollegamento, ha concluso i lavori della Giornata Mondiale del Turismo al Marina Convention Center di Palermo.

“In particolare – ha spiegato l’assessore – sottolineiamo il considerevole aumento della permanenza media rispetto al 2022, anno in cui ho iniziato questa esperienza alla guida dell’assessorato di via Notarbartolo, ma anche il +7% di turisti sul 2025 registrato da gennaio a marzo di quest’anno, a dimostrazione che l’allungamento della stagionalità sta diventando realtà nella nostra Isola. Un trend che si affianca a quello della riscoperta dei borghi, trainato dal turismo esperienziale ed enogastronomico, sempre più ricercato dai turisti che scelgono la Sicilia. Per continuare a guardare al futuro – ha concluso Elvira Amata – dobbiamo lavorare in sinergia su intelligenza artificiale e agenda digitale, senza dimenticare la sostenibilità e mantenendo un confronto costante con gli operatori, come abbiamo fatto finora. Un dialogo che si è concretizzato nel bando a favore delle strutture ricettive e nel nuovo disegno di legge che disciplina le attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator”.

L’intervento dell’assessore Amata ha chiuso il talk aperto al pubblico che ha visto alternarsi sul palco protagonisti del mondo dello spettacolo, della cultura e dei social. Elisa Parrinello, Ernesto Scirè, Sofia Muscato e Marco Manera hanno raccontato il punto di vista di chi vive e interpreta ogni giorno la tradizione siciliana attraverso l’arte e il teatro; Gualtiero Sanfilippo (Gualtilippo), Giulia Proietti Timperi (Balamour), Guglielmo Gagliano Candela (Palermo Rewind) e Dario Cascio (The Sicilian Wanderer) hanno invece condiviso la loro esperienza di content creator. A completare il quadro il giornalista e scrittore Gaetano Basile, con il suo stile ironico e pungente. Al centro del confronto criticità, sfide e opportunità del turismo siciliano, il ruolo della tradizione e l’importanza dell’innovazione.

A condurre il talk Roberto Oddo, presidente del Paladino d’Oro Sport Film Festival, che ha scandito il dibattito seguendo i principi del Manifesto sulla Civiltà del Viaggio, pubblicato da Logos srl Comunicazione e Immagine su: https://travelnostop.com/manifesto-della-civilta-del-viaggio un decalogo pensato non soltanto come riferimento etico, ma anche come strumento di promozione di un turismo sostenibile e consapevole. L’Istituto Rutelli di Palermo ha deciso di adottare il Manifesto e l’assessore Amata ha assicurato la propria presenza alla cerimonia in programma nei prossimi giorni.

La tre giorni dedicata alla Giornata Mondiale del Turismo, ospitataprima all’Università di Palermo e quindi al Marina Convention Center del Molo Trapezoidale, ha visto una significativa partecipazione istituzionale.

Tra gli ospiti anche il sottosegretario ai Beni culturali Giampiero Cannella: “La civiltà del viaggio in Sicilia vuol dire offrire al turista una terra accogliente, un’offerta di cibo e luoghi incredibili, ma sappiamo che c’è ancora molto da lavorare. Chi viene da fuori vive i nostri contrasti come qualcosa di originale, di caratteristico. La nostra terra comunica sensazioni forti. E infatti un viaggio in Sicilia non è un viaggio adatto al turista, ma ai viaggiatori”. Alla domanda su quale sarebbe la prima misura da adottare per il turismo siciliano, Cannella ha indicato le infrastrutture: “Migliorarle e dare questo segnale è la priorità assoluta”.

Presente anche l’assessore al Turismo del Comune di Palermo, Alessandro Anello, che domenica mattina ha partecipato alla cerimonia dell’annullo postale insieme ai delegati di Poste Italiane. “Grazie a un lavoro di squadra

anche con le associazioni di categoria – ha sottolineato Anello – il turismo continua a crescere a Palermo, tanto che quest’anno l’aeroporto Falcone Borsellino dovrebbe finalmente superare i 10 milioni di passeggeri”.

L’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, ha quindi richiamato i dati sulla crescita economica della Sicilia. “Un traguardo – ha rimarcato – raggiunto non soltanto grazie ai fondi del Pnrr e il cui effetto non finirà, perché la Regione ha ancora tante risorse da investire. Una over performance che si ripercuote anche sul turismo, che registra finalmente una crescita effettiva con l’allungamento della stagione turistica e l’incremento dell’attrattività della destinazione Sicilia, anche a causa della situazione geopolitica globale. Una sorta di sereno perfetto che ci consente di costruire un’economia turistica positiva, anche stimolandola. Come abbiamo fatto eliminando l’addizionale comunale negli aeroporti minori, misura che ha portato Ryanair a riaprire la base a Trapani”.

I lavori hanno dedicato ampio spazio anche al rapporto tra intelligenza artificiale e valorizzazione dei territori, con gli interventi di Francesco Passantino, ICT Consultant; padre Giuseppe Bucaro, rettore del Monastero di Santa Caterina; Federico Lima, CEO di Travelino Group Spa; e Giovanni Scalia, partner di Bip Group, che ha affrontato il tema dell’impatto dell’IA nelle organizzazioni.

A seguire, due panel dedicati alle nuove modalità di comunicazione e commercializzazione dell’offerta turistica, con Sandro Billi, economista ed esperto di Destination Marketing; Vincenzo Asero, ricercatore di Economia applicata presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Catania; Laura Lo Mascolo, CEO & Founder di InterludeHotels; Marco Sajeva, CEO & Founder di BeMyGuest; Gianluca Glorioso, presidente di Fiavet Sicilia; Vicio Sole, presidente di Assoturismo Sicilia; e Alberto Costa, presidente di Confare.

Spazio, infine, anche alle aree interne. Il sindaco di Blufi, Calogero Puleo, e il sindaco di Castelbuono, Mario Cicero, hanno raccontato, tra tulipani e panettoni, un volto diverso della Sicilia dei borghi e dei piccoli centri, che oggi può contare su un nuovo strumento di promozione e visibilità: la piattaforma innovativa Etica – Ecoturismo in Comune. “Tre giorni di incontri, testimonianze e confronti – ha concluso Toti Piscopo – che hanno messo al centro un’idea di turismo capace di tenere insieme crescita, identità dei territori, innovazione e sostenibilità, con l’obiettivo di rafforzare la competitività della Sicilia e costruire una cultura del viaggio sempre più consapevole.Partcilarmente significativa ed innovativa il rilancio di questo Manifesto la cui valenza sociale ci auguriamo possa essere compresa, ampiamente condivisa e sottoscritta – ha concluso Toti Piscopo – dagli operatori turistici, della comunicazione, dai Club service oltre che, delle Pubbliche Amministrazioni.”