A Sciacca raduno della Nazionale Italiana Junior durante Aerobic Competition 2025

La squadra Nazionale Junior di Ginnastica Aerobica effettuerà un raduno tecnico a Sciacca e proporrà nel corso della manifestazione Aerobic Competition gli esercizi con cui proveranno a conquistare il podio ai Campionati Europei di Ginnastica Aerobica Junior che si terranno a Baku, in Azerbaigian, dal 14 al 16 novembre 2025.

La manifestazione saccense organizzata dall’ASD Discobolo, giunta alla XVI edizione e in programma il 22 e 23 agosto nello spazio dell’atrio inferiore del palazzo dei Gesuiti, viene quindi arricchita dalla presenza dei giovani atleti junior che indosseranno la maglia della Nazionale di categoria. Un evento che segue di una settimana i Campionati Mondiali 2025 senior, che si svolgeranno dal 15 al 16 agosto 2025 in Cina e che vedranno protagonisti anche gli azzurri che hanno preso parte alle precedenti edizioni di “Aerobic Competition”.

L’edizione 2025 prevede una prima giornata, il 22 agosto, dedicata alla parte sportiva e una seconda, il 23 agosto, con lo spettacolo “Sicilia Terra di Mito e Leggenda”, un evento di Teatro Danza che racconta la storia della nostra isola.