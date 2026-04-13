Calcio

Akragas-Priolo, sfida infinita: sarà ancora duello in semifinale di Coppa Italia

Akragas e Priolo si ritroveranno di fronte anche nella semifinale di Coppa Italia di Promozione, in quello che si annuncia come un altro capitolo di una sfida ormai infinita

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

Non basta il serrato testa a testa in campionato. Akragas e Priolo si ritroveranno di fronte anche nella semifinale di Coppa Italia di Promozione, in quello che si annuncia come un altro capitolo di una sfida ormai infinita.

Il sorteggio si è svolto questa mattina nella sede del Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti e ha messo nuovamente una contro l’altra la formazione biancazzurra e quella siracusana. La gara d’andata si giocherà mercoledì 22 aprile al Totò Russo di Aragona, mentre il ritorno è in programma a Priolo, in una data che sarà comunicata successivamente.

Nell’altra semifinale si affronteranno Santa Venerina e Partinico, anch’essa in programma il 22 aprile.

“Abbiamo partecipato al sorteggio che si è svolto secondo le modalità stabilite e ci ritroviamo ancora davanti la squadra siracusana. Evidentemente era destino. Loro stanno festeggiando il successo in campionato e a loro vanno i nostri complimenti: bisogna riconoscere che sono stati davvero bravi. Resta però il fatto che noi, con gli stessi punti conquistati, saremmo primi con un margine significativo in tutti gli altri gironi. Adesso ci prepariamo a questa semifinale perché, come sottolineato sin dall’inizio della stagione, vincere la Coppa significherebbe conquistare la promozione in Eccellenza. Questo resta il nostro obiettivo”.

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