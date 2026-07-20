Calcio

Antimo Iunco nuovo allenatore dell’ASD CastrumFavara

Nel corso della conferenza stampa è stato presentato anche il nuovo preparatore dei portieri. Si tratta di Alessandro Bonvissuto

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La ASD CASTRUMFAVARA ha presentato questa mattina il nuovo allenatore. A sedere sulla panchina gialloblù sarà il brindisino Antimo Iunco, 42 anni.

Alla conferenza stampa sono stati presenti il direttore sportivo Enzo Piazza e il direttore tecnico Antonio Messinese. Antimo Iunco ha un glorioso passato come calciatore, mentre è un debuttante, come allenatore, per la serie D. Da attaccante ha vestito le maglie di Verona, Chievo, Torino, Salernitana, Cittadella, Paganese, Bari e Trapani.

Nel corso della conferenza stampa è stato presentato anche il nuovo preparatore dei portieri. Si tratta di Alessandro Bonvissuto, vecchia conoscenza per i tifosi favaresi per aver indossato la maglia di portiere con il Pro Favara. La nuova stagione prenderà ufficialmente il via il 3 agosto, con il raduno del gruppo allo “Stadio Bruccoleri”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Riccardo Gallo si è dimesso da deputato regionale
di Gioacchino Schicchi

Oltre 4mila abusi da abbattere in provincia: ecco il piano della Procura di Agrigento
Agrigento

Bottiglia con benzina davanti un cantiere a Villaseta 
Apertura

Patenti ritirate e segnalati assuntori di droga, scattano i controlli dei Carabinieri a Licata
Apertura

In fiamme la Bmw di un operaio agrigentino, indagini 
banner italpress istituzionale banner italpress tv