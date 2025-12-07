Calcio

Esordio storico in Seconda Categoria per il giovane arbitro Giuseppe Failla

Appena 15 anni Giuseppe è infatti uno dei direttori di gara più giovani a calcare il campo in questa categoria

Pubblicato 12 minuti fa
Da Redazione

Un traguardo importante per la Sezione AIA di Agrigento. Oggi, Giuseppe Failla farà il suo esordio in Seconda Categoria, dirigendo la gara Terranova – Philbordon, valida per il girone F del campionato siciliano.

Un dato che rende l’evento ancora più speciale è l’età dell’arbitro: appena 15 anni. Giuseppe è infatti uno dei direttori di gara più giovani a calcare il campo in questa categoria, dimostrando come impegno, serietà e passione possano portare già da giovanissimi a raggiungere obiettivi importanti.

“A lui va l’augurio di tutta la Sezione per un futuro arbitrale ricco di soddisfazioni e crescita continua.   Un esempio concreto di come il vivaio arbitrale continui a formare, con costanza e qualità, i protagonisti del domani”, si legge nella nota Sezione AIA di Agrigento

