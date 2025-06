Rimini Wellness, IroNadia campionessa mondiale categoria special

Successo per l’influencer agrigentina Nadia Lauricella al RiminiWellness, una delle principali fiere internazionali di fitness e benessere, che ospita competizioni di bodybuilding in diverse categorie, e promuove l’inclusione di atleti con disabilità.

Dopo aver portato a casa il titolo di campionessa regionale di body building categoria special e il campionato italiano assoluto nella categoria special, IroNadia_301, unica donna a rappresentare la categoria disabili, diventa Campionessa Mondiale posizionandosi al primo posto categoria special.

L’influencer ha partecipato alla gara accompagnata dal suo coach Giovanni Pitruzzella.

“Da 9 anni coltivo la mia passione per il fitness, sognando di portarla oltre la mia palestra. È iniziato così un percorso nel bodybuilding fatto di sacrifici, rinunce e momenti duri, come la perdita di mia nonna che mi ha messo profondamente alla prova. Tuttavia, questo percorso è stato possibile grazie al supporto e alla fiducia di persone straordinarie che hanno creduto in me e nel mio progetto, e adesso ci godiamo questo nuovo traguardo“, ha dichiarato IroNadia.

Ancora una volta Nadia ci dimostra che con tenacia e forza si possono abbattere tutte le barriere.