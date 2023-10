Serie D, pareggio a reti inviolate tra Sancataldese e Licata

Termina con uno 0-0 la sfida del Valentino Mazzola tra Sancataldese e Licata nella gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie D. Un risultato che al termine degli oltre novanta minuti disputati è giusto. Protagonisti del match gli estremi difensori delle due compagini. Per il Licata si tratta del terzo pareggio consecutivo dopo le due vittorie di inizio stagione. Per la Sancataldese un altro risultato utile dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Portici.