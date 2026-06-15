XMA: al via progetto per valorizzare le arti marziali miste in Sicilia

XMA – MMA è un progetto promosso da Marco Di Matteo, Sergio Scordino ed Enzo Zagarrí, tutti trainer professionali di arti marziali miste, con il patrocinio del Comune di Campofranco e dell’Ente di Promozione Sportiva OPES riconosciuto dal CONI, con l’obiettivo di far crescere e valorizzare le arti marziali miste in Sicilia, creando un punto di riferimento per atleti, coach, appassionati e nuove generazioni di fighter.

“Il progetto – si legge in una nota ufficiale – unisce sport, disciplina, spettacolo e aggregazione sociale attraverso eventi organizzati in modo professionale, con una forte identità visiva e una comunicazione moderna in stile internazionale. XMA nasce per offrire agli atleti amatoriali una vera piattaforma di crescita, permettendo loro di mettersi in gioco in un contesto competitivo serio, sicuro e altamente motivante.

L’evento “XMA5 – The Battle Continues” che si è tenuto a Campofranco rappresenta la continua evoluzione di questo percorso: una manifestazione dedicata agli incontri MMA amateur, capace di coinvolgere pubblico, team e territori, trasformando ogni edizione in un’esperienza unica”.

“Grazie alla collaborazione con enti sportivi, istituzioni e realtà locali, – si legge ancora – XMA punta a diventare uno dei principali circuiti MMA del Sud Italia, dando visibilità ai talenti emergenti e creando eventi sempre più strutturati e riconoscibili.

L’obiettivo futuro è costruire una vera community di Mixed Martial Arts, capace di connettere fighter, coach e appassionati in un ambiente professionale, dinamico e competitivo, portando il marchio XMA a crescere ed espandersi a livello nazionale.

“Nell’ambito di XMA5 – The Battle Continues, lo sport si fa memoria, emozione e tributo per ricordare Salvatore Vetro, un ragazzo che ha vissuto con passione, sacrificio e determinazione il mondo delle Arti Marziali Miste. Salvatore ha coltivato il suo sogno allenandosi con orgoglio presso l’ASD In Forma con il Legio’s Team AGianT e, durante il periodo universitario trascorso a Palermo, ha avuto modo di perfezionare il proprio percorso sportivo anche con il prestigioso Team Italian Top Fighters. Questo Memorial nasce per celebrare il suo ricordo attraverso ciò che amava di più: il combattimento, il rispetto, il coraggio e la passione per lo sport.

In palio c’è stata la prestigiosa Cintura del Titolo Categoria Maschile dei 61 kg che si sono contesi gli atleti Salvatore Burgio e Mauro Di Francesco (titolo poi vinto da quest’ultimo, in rappresentanza del Legio’s Team di Agrigento) simbolo di una sfida che va oltre il risultato sportivo e che rappresenta un omaggio speciale alla memoria di Salvatore. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comitato Regionale OPES Sicilia, guidato dal Dott. Andrea Patti, con il Comitato Provinciale OPES Agrigento, presieduto dal Dott. Sergio Scordino, e con l’ASD In Forma, a testimonianza di come lo sport sappia unire comunità, valori e ricordi che non si cancellano”, conclude la nota.