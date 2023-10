ROMA (ITALPRESS) – “Italia e Tunisia continueranno a lavorare insieme per sviluppare percorsi e progetti di inclusione e sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, che è per noi l’ispirazione e l’orientamento di tutte le politiche volte a migliorare […]