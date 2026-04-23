Favoreggiamento dell’immigrazione, tre arresti

I finanzieri del Gruppo di Trapani e della locale Sezione Operativa Navale, coadiuvati dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani, hanno arrestato tre cittadini extracomunitari, due per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il terzo per aver fatto reingresso illegale nel territorio dello Stato a seguito di espulsione disposta quale pena alternativa alla detenzione.

In particolare, nell’ambito delle attività di polizia del mare, il guardacoste G. 119 “Vitali” della Sezione Operativa Navale di Trapani, in servizio di pattugliamento nelle acque territoriali trapanesi, ha individuato un natante con a bordo quattro cittadini extracomunitari, due dei quali sprovvisti dei documenti identificativi, asseritamente in navigazione per effettuare una battuta di pesca diportistica.

In ragione delle anomalie riscontrate, fra le quali l’assenza di idonea attrezzatura da pesca, l’abbigliamento dei soggetti, la distanza dalla costa raggiunta dal natante, nonché il nervosismo palesato, i finanzieri hanno accompagnato i quattro extracomunitari presso gli uffici del Gruppo della Guardia di finanza di Trapani per procedere a identificazione, a seguito della quale è emerso come due di loro fossero immigrati irregolari sprovvisti di qualsivoglia titolo per soggiornare nel territorio dello Stato.

Al fine di raccogliere ulteriori elementi atti a ricostruire la dinamica dei fatti, i finanzieri e i poliziotti della Questura hanno condotto ulteriori approfondimenti, visionando finanche le telecamere di videosorveglianza del porto di partenza del natante, dalle quali è emerso come in origine fossero solo due i membri dell’equipaggio: gli stessi erano usciti in navigazione presumibilmente proprio per far imbarcare al largo gli altri due connazionali irregolari e trasportarli sul territorio italiano, come confermato dalla tratta registrata dal GPS rinvenuto a bordo del mezzo nautico.

I due soggetti indiziati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina sono stati dunque ristretti presso il carcere di Trapani, il terzo è stato liberato su disposizione della competente Autorità giudiziaria e condotto al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Caltanissetta, il quarto è stato invitato in Questura avendo manifestato l’intenzione di richiedere la protezione internazionale (tutela giuridica riconosciuta a chi fugge da persecuzioni nel proprio Stato). L’operazione condotta testimonia l’instancabile impegno della Guardia di finanza a difesa dei confini nazionali e al contrasto dell’immigrazione clandestina e di ogni altro genere di traffico illecito.