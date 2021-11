Agrigento, 17enne tenta di lasciare la città con il primo treno: affidato a cooperativa

Tre indagati, 2.444 persone controllate, 32 treni presenziati, 61 veicoli ispezionati e 315 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria e 1 minore rintracciato: è questo il bilancio delle principali attività di controllo nella settimana dal 15 al 21 novembre scorso dalla Polizia di Stato in tutta la Sicilia.

Ad Agrigento, gli agenti della Polfer, durante l’espletamento dei servizi di vigilanza all’interno dell’impianto ferroviario, hanno rintracciato un 17 enne del Bangladesh che era intenzionato a lasciare la città col primo treno diretto a Palermo. Lo stesso, dopo le formalità di rito, è stato affidato ad una cooperativa sociale per minori della provincia.

Per ultimo, durante la trascorsa settimana, i poliziotti della Specialità sono stati impegnati su piu fronti in tutta l’isola per prestare supporto ai viaggiatori che, a causa delle avverse condizioni meteo, hanno subito forti disagi per raggiungere le proprie destinazioni.