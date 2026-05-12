Carabinieri, il generale Del Monaco in visita alla stazioni di Partanna e Mondello

Prosegue l’importante ciclo di visite del Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ai i reparti territoriali del capoluogo. Nella mattinata di ieri, l’Alto Ufficiale ha fatto visita alle Stazioni di Partanna Mondello e Crispi, accompagnato dal Comandante della Compagnia San Lorenzo, Maggiore Andrea Maria Ortolani.

L’incontro ha rappresentato un momento di vicinanza istituzionale a due tra i più significativi presidi di legalità del territorio palermitano. Il Generale Del Monaco, accolto dai militari delle rispettive sedi, ha espresso il proprio personale ringraziamento per il quotidiano impegno profuso e per i significativi risultati operativi conseguiti.

Durante il colloquio con il personale, l’Alto Ufficiale ha ribadito il ruolo cruciale dell’Arma nel tessuto sociale urbano: “Il Carabiniere deve essere un sicuro e costante punto di riferimento per la collettività”, sottolineando inoltre come la fiducia dei cittadini si alimenti attraverso la presenza vigile e rassicurante delle Stazioni.

​Ha posto l’accento sulla necessità di mantenere standard d’eccellenza nell’espletamento del servizio, in particolare, ha richiamato i militari ai valori cardine dell’Istituzione quali la professionalità e competenza, per rispondere con efficacia alle moderne sfide della sicurezza, la rettitudine morale, quale requisito imprescindibile per chi è chiamato a servire lo Stato e la vicinanza al cittadino, per intercettare e risolvere le istanze del territorio. La visita si è conclusa con il rinnovo dell’augurio di buon lavoro a tutti i militari, confermando la centralità delle Stazioni Carabinieri quale cuore pulsante della difesa e del supporto alla popolazione palermitana.