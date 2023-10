Agrigento, affettuoso saluto al Capo reparto dei Vigili del Fuoco Vincenzo Spirio in pensione

Ultimo giorno di lavoro presso il comando provinciale di Villaseta per il capo reparto dei vigili del fuoco di Agrigento, Vincenzo Spirio.

Spirio dal 2021 è stato il responsabile del magazzino, era entrato a far parte del corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 1992. Nel 1996 venne trasferito nell’Agrigentino dove ha proseguito la sua carriera. Grande festa, le sirene hanno cominciato a suonare per rimanere nei suoi ricordi sempre nitide e e i colleghi lo hanno salutato in un caloroso abbraccio.