Agrigento, tavolo tecnico permanente per il rilancio dell’Università

Con l’obiettivo di rilanciare l’Università ad Agrigento, è stato istituito un “Tavolo tecnico permanente per il rilancio dell’Università nel territorio agrigentino”. L’iniziativa, si legge in una nota dell’Ersu Palermo, nasce con l’obiettivo principale di affrontare e trovare soluzioni a breve, a medio e a lungo termine per migliorare la qualità della vita degli studenti universitari che studiano ad Agrigento. In particolare i rappresentanti degli enti lavoreranno sul miglioramento di questi ambiti: collegamenti e servizio di trasporto pubblico; servizio di ristorazione; fruizione delle biblioteche, uso dei locali e aule studio; residenzialità universitaria; interventi di manutenzione straordinaria (Auditorium e altri locali).

La decisione dell’istituzione del “Tavolo tecnico permanente per il rilancio dell’Università nel territorio agrigentino” è stata adottata durante un incontro convocato dal presidente del Consorzio universitario Empedocle di Agrigento, Giovanni Perino, e ha visto la partecipazione e la condivisione di: Francesco Miccichè, sindaco di Agrigento; Giuseppe Pendolino, sindaco di Aragona; Ernesto Bruno, direttore dell’Ersu di Palermo; Gianfranco Tuzzolino, presidente del Polo Universitario di Agrigento; Giuseppe Termine, commissario straordinario della Camera di Commercio di Agrigento; dei rappresentanti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento; dei rappresentanti della T.U.A – Trasporti Urbani di Agrigento; dei componenti del Consiglio di Amministrazione ECUA Giovanni Ruvolo (vice-presidente) e Ivana Lo Nigro. I lavori si sono svolti presso l’Ufficio di Presidenza dell’Empedocle Consorzio Universitario Agrigento di via Quartararo.