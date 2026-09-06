Calcio

Akragas-Sciacca 2-1: rimonta biancazzurra, ma in Coppa passa lo Sciacca

L’Akragas vince il ritorno di Coppa Italia, ma non basta per ribaltare il 3-1 dell’andata.

Pubblicato 15 ore fa
Da Angelo Gelo

L’Akragas vince il ritorno di Coppa Italia, ma non basta per ribaltare il 3-1 dell’andata. Mbengue porta avanti gli ospiti, poi Giorgio e Farruggia firmano la rimonta.

L’Akragas saluta la Coppa Italia con una vittoria. I biancazzurri battono 2-1 l’Unitas Sciacca nella gara di ritorno, ma il risultato non è sufficiente per ribaltare il 3-1 maturato all’andata: sono dunque i saccensi a conquistare il passaggio del turno.

Lo Sciacca parte meglio e trova il vantaggio ancora con Mbengue, già a segno nella gara d’andata. L’Akragas non si disunisce e reagisce, riuscendo a trovare il pareggio con Giorgio.

La partita resta aperta e combattuta, con i biancazzurri alla ricerca del gol che possa regalare almeno la vittoria. La rete arriva nel finale, quando Farruggia firma il 2-1 e completa la rimonta.

Una vittoria che dà morale all’Akragas, ma che non basta per continuare il cammino in Coppa. A pesare è il risultato della gara d’andata, con lo Sciacca che aveva vinto 3-1.

Per i biancazzurri ora l’attenzione si sposta sul campionato, mentre per l’Unitas Sciacca prosegue il percorso in Coppa Italia.

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