Licata

Alimenti senza tracciabilità, ambulanti nel “mirino” dei carabinieri: maxi sequestro a Licata

Sequestrati oltre 200 chilogrammi di prodotti ittici, oltre 4 tonnellate di frutta e circa 2 tonnellate di verdura. Tutto è stato donato alla Caritas

Pubblicato 10 ore fa
Da Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Licata hanno intensificato l’attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto del fenomeno dell’abusivismo commerciale, nell’ambito di una più ampia azione di tutela della legalità, della salute pubblica e del decoro urbano. Il commercio abusivo, infatti, oltre a costituire una forma di concorrenza sleale nei confronti degli operatori che esercitano nel rispetto delle regole, rappresenta un potenziale rischio per la sicurezza alimentare dei cittadini e contribuisce a situazioni di degrado urbano.

I servizi svolti negli ultimi mesi, hanno consentito di sottoporre a verifica oltre venti venditori ambulanti e di accertare numerose irregolarità, con particolare riferimento alla commercializzazione di prodotti alimentari privi dei requisiti di tracciabilità e conservati in condizioni non conformi alle normative igienico-sanitarie, con conseguente applicazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 80.000 euro. Nel corso delle attività sono stati complessivamente sequestrati ingenti quantitativi di merce destinata alla vendita illegale tra cui oltre 200 chilogrammi di prodotti ittici, oltre 4 tonnellate di frutta e circa 2 tonnellate di verdura.

In diverse circostanze, la frutta e la verdura ritenute idonee al consumo, a seguito delle verifiche previste, sono state devolute alle parrocchie del territorio tramite la Caritas Diocesana, consentendo di destinare gli alimenti a favore delle fasce più fragili della popolazione.  L’Arma dei Carabinieri proseguirà con costante impegno, anche nei prossimi mesi, l’azione di prevenzione e contrasto alle forme di illegalità diffusa, attraverso servizi mirati volti a garantire il rispetto delle norme e a salvaguardare la sicurezza e la qualità della vita della collettività

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Irene Milisenda

Edificio precario, rifiuti all’esterno e liquami: chiusa coop per disabili psichici a Raffadali 
Apertura

Spari contro auto, ferita una ragazza alla mandibola: scambio di persona?
di Gioacchino Schicchi

Ecua, Mangiacavallo senza filtri: “Ieri i titoli di coda di una tragicomica da strapazzo'”
Ultime Notizie

Crescono gli infortuni sul lavoro,  Conflavoro rilancia: “Regole semplici, formazione pratica e incentivi stabili”
Politica

Sanità, Iacolino nominato nuovo direttore generale del Policlino di Messina
Licata

La maxi rissa in piazza a Licata, emessi 5 Daspo Willy
banner italpress istituzionale banner italpress tv