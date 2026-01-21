Alla guida senza patente ma con una sciabola e un coltello, denuncia e maxi multa 

È stato fermato alla guida di un’auto senza patente e senza assicurazione ma in possesso di una sciabola e un coltello da macellaio. È successo in via Cesare Battisti, a Canicattì, dove un trentenne disoccupato del posto è stato denunciato per porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere.

Nei suoi confronti sono scattate anche sanzioni amministrative per un importo di circa 7 mila euro. I carabinieri, impegnati in un posto di controllo, hanno deciso di fermare l’auto. Una successiva perquisizione ha permesso di rinvenire i coltelli e scoprire che il veicolo era sprovvisto di assicurazione e il conducente di patente.