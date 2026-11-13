Aspirante poliziotto morto suicida a Porto Empedocle, assolto l’amico minorenne: non lo istigò

Non istigò in qualche modo l’amico a suicidarsi sparandosi un colpo di pistola alla testa la sera del 25 agosto 2021 in una spiaggia a Porto Empedocle. Arriva il sigillo definitivo della Cassazione su una lunga e dolorosa vicenda giudiziaria legata alla morte di Mirko La Mendola, nisseno d’origine, suicidatosi a 26 anni sulla spiaggia di “Punta Grande”. Sul banco degli imputati sedeva l’amico della vittima, un ragazzo che all’epoca dei fatti aveva appena 16 anni. Gli veniva contestato il reato di “omicidio del consenziente”.

In primo e secondo grado il ragazzo venne condannato a due anni, due mesi e venti giorni di reclusione fino all’intervento della Cassazione nel febbraio 2024 che annullò la sentenza disponendo un processo-bis. Processo che si è celebrato davanti altra sezione della Corte di appello e si è concluso con l’assoluzione dell’imputato. Verdetto oggi confermato definitivamente dalla Cassazione. Secondo la ricostruzione della Procura, che aveva chiesto una condanna a sei anni di reclusione, La Mendola si recò a Roma per sostenere le prove per l’accesso alla Polizia di Stato, carriera alla quale aspirava più di ogni altra cosa. Si trattava dell’ultimo tentativo possibile per raggiunti limiti d’età. Dopo aver superato le prime prove il 23 agosto, però, fu giudicato non idoneo, vendendo così svanire la possibilità di coronare il proprio sogno. Accantonata anche l’idea di proporre un ricorso contro l’esclusione, il giovane profondamente deluso e frustrato, ancora prima di fare rientro a Caltanissetta da Roma, avrebbe maturato la volontà di farla finita (già velatamente avanzata in una serie di messaggi prima della partenza per il concorso), condividendola con l’amico minorenne. Fu deciso il giorno, il luogo e l’utilizzo dell’arma da fuoco legalmente detenuta dalla vittima. Pochi minuti prima di compiere l’insano gesto, La Mendola lasciò una serie di drammatici messaggi vocali per salutare alcuni amici e le persone che gli erano state vicine, mentre il minorenne era lì con lui.