Badante scippata sotto casa a Licata, denunciato operaio

È stata sorpresa alle spalle mentre camminava in strada nei pressi della sua abitazione. Una badante cinquantenne di Licata è stata scippata della borsa all’interno della quale vi erano documenti, chiavi e circa 200 euro in contanti. È successo in una traversa di corso Serrovira.

Ad agire un malvivente solitario identificato poco dopo dai carabinieri. Si tratta di un operaio trentenne di origine marocchina ma residente a Licata. I militari dell’Arma hanno raccolta la testimonianza della donna e si sono messi sulle tracce del balordo. Per fortuna la cinquantenne non ha riportato ferite ma soltanto un gran paura. Per l’operaio è scattata la denuncia a piede libero.