Ballottaggio, il candidato Dino Alonge ha votato: “Spero in una nuova pagina per la città”





Seggi aperti per il secondo turno delle elezioni comunali. Oggi fino alle 23 e domani alle 7 alle 15 si torna al voto per il ballottaggio ad Agrigento. A votare per primo nella scuola Anna Frank è stato il candidato sindaco Dino Alonge, sostenuto dal centrodestra. Arrivato in moto, ha salutato i giornalisti presenti, ha salutato quanti stanno lavorando al seggio e poi si è recato nella sezione 29 per esprimere la votazione. “Ho vissuto una delle esperienze più belle e significative di tutta la mia vita. Comunque vada é stato un viaggio meraviglioso. Spero si apre una nuova pagina per la città”, ha detto il candidato Alonge lasciando il seggio elettorale.