Ultime Notizie

Bimba di 16 mesi ustionata da acqua bollente: è in terapia intensiva

A causa di varie ustioni la bimba è stata trasferita al Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

Una bambina di 16 mesi è rimasta ustionata nella sua casa ieri sera a Vittoria, nel Ragusano, a causa di acqua bollente.

Le ustioni interessano gravemente il lato sinistro del corpo. Dopo il primo soccorso all’ospedale Guzzardi di Vittoria, questa mattina la bambina è stata presa in carico dal Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania dove è ricoverata in terapia intensiva. Le ustioni coinvolgono circa il 15% del corpo e la piccola ha già iniziato il trattamento specialistico.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Trovati in possesso di droga, denunciati due giovani
Catania

Controlli nei ristoranti della movidasanzioni per 24 mila euro
Catania

Botte a moglie e figli: arrestato bracciante agricolo
Catania

Intercettato e arrestato topo d’appartamento e il suo complice durante la fuga
Catania

Non si ferma all’alt dei Carabinieri e fugge dal posto di controllo: arrestato un 21enne
di Gioacchino Schicchi

Amministrative 2026, il centrodestra cerca un candidato. Segni particolari? Basta che respiri
banner italpress istituzionale banner italpress tv