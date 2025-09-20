PRIMO PIANO

Bus contro auto, morta una donna di 45 anni

A perdere la vita una donna di 45 anni che era a bordo di una Toyota Yaris scontratasi, con un bus

Pubblicato 7 ore fa
Da Redazione

Un incidente stradale mortale si e’ verificato questa mattina, intorno alle 9, sulla strada provinciale 19 tra Pachino e Noto, nel Siracusano. A perdere la vita una donna di 45 anni che era a bordo di una vettura, una Toyota Yaris, scontratasi, per cause che sono al vaglio dei carabinieri e della polizia, con un autobus.

L’impatto e’ avvenuto in prossimita’ dello svincolo per la riserva di Vendicari. Non ci sono feriti tra i passeggeri del bus, posto sotto sequestro, su disposizione della procura di Siracusa, insieme all’auto. I magistrati hanno aperto un’inchiesta per omicidio stradale. Sentiti i testimoni per ricostruire la dinamica dell’incidente.

FOTO DI IVAN SORTINO

