Camastra

Camastra, fuochi d’artificio incendiano villa comunale durante festa del patrono 

La scintilla ha provocato un incendio che ha carbonizzato alberi e sterpaglia

Pubblicato 9 ore fa
Da Redazione

Fuori programma per i festeggiamenti in onore di San Biagio, patrono di Camastra. Durante lo spettacolo pirotecnico, infatti, un frammento dei fuochi d’artificio è caduto all’interno della villa comunale in quel momento chiusa al pubblico. La scintilla ha provocato un incendio che ha carbonizzato alberi e sterpaglia. Ad accorgersi delle fiamme sono stati i carabinieri della Stazione cittadina, che hanno subito allertato i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. Il rogo è stato domato in poco meno di un’ora. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Controcorrente prepara il dopo Schifani, La Vardera: “Pronti a portare il modello Agrigento alla Regione”
Agrigento

Caso Crosta, La Vardera: “Vogliamo chiarezza sulla vicenda”
Agrigento

Schiaffi e calci ad alunno disabile, ecco perchè sono state condannate due maestre agrigentine 
Agrigento

Scontro tra due auto sulla Palermo-Agrigento, quattro feriti e un bimbo grave in ospedale
Apertura

Favara, provoca incidente in cui rimane gravemente ferita una ragazza: aveva tasso alcolemico 4 volte superiore 
banner italpress istituzionale banner italpress tv