Cambiamenti climatici ecosistemi marini: Unci AgroAlimentare presenta progetto GiraRe ad Agrigento

Contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi marini e sulle risorse ittiche, garantendo la sostenibilità economica delle attività di pesca: è la missione del progetto GiraRe, promosso dall’Unci AgroAlimentare, con la collaborazione scientifica dell’Università Politecnica delle Marche, e finanziato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, nell’ambito del Piano triennale della Pesca e dell’Acquacoltura 2025-2027.

Dopo la presentazione organizzata a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, il progetto GiraRe fa tappa ad Agrigento.

L’iniziativa, il cui scopo specifico è rafforzare la resilienza climatica della pesca di pesce azzurro e della mitilicoltura nel Mediterraneo, sviluppando una governance locale ed elaborando su base scientifica dei modelli operativi che puntino sulla cogestione partecipata tra cooperative di pescatori, consorzi, organizzazioni di produttori e istituzioni, sull’innovazione tecnologica e sulla valorizzazione circolare degli scarti, sarà illustrata in un convegno che si terrà sabato 20 giugno alle 10,30, in località San Leone, frazione costiera della città siciliana, presso la struttura alberghiera Baia di Ulisse.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del presidente nazionale di Unci AgroAlimentare, Gennaro Scognamiglio, del presidente nazionale dell’Unci, Andrea Amico, e della direttrice generale Pesca e Acquacoltura del Masaf, Graziella Romito.

Il programma del convegno, moderato dal giornalista Luigi Basile, prevede la relazione del dottore di ricerca, Domenico Ciorciaro, sul tema “La pesca dei piccoli pelagici in tre aree distinte della costa italiana: stato attuale e prospettive future”, seguita dall’intervento del ricercatore del Cnr – Ias, Angelo Buonanno, dal titolo “Fluttuazione delle biomasse di piccoli pesci pelagici nello Stretto di Sicilia e nel mar Tirreno”, e da quello della ricercatrice dell’Università Politecnica delle Marche, Agnese Riccardi, sul tema “Mitilicoltura: prospettive e il caso del presidio Slow Food del Conero”.