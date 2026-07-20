Cani maltrattati a Sciacca, Termine: “ci costituiremo parte civile nel processo”

“Il Comune di Sciacca si costituirà parte civile nel processo”. È quanto annunciano il sindaco Fabio Termine e l’assessore al Benessere degli Animali Agnese Sinagra nell’esprimere una ferma condanna e profonda indignazione, così come tutta la comunità saccense, per quanto accaduto lo scorso sabato nel terrazzo di una casa nel quartiere di San Michele dove sono stati scoperti nove cani, tre adulti e sei cuccioli sotto il sole con quattro cuccioli morti. Solo grazie alla segnalazione di un cittadino e al successivo intervento della Polizia Municipale e del personale dell’Ufficio comunale Benessere si è evitato il peggio.

Dopo quanto accertato, è scattata una denuncia penale alla Procura della Repubblica sulla base della legge “Brambilla” per maltrattamento e uccisione di animali, legge che prevede una reclusione fino a 3 anni di carcere e 45 mila euro di sanzione, a cui si aggiunge la possibilità di un aumento di un terzo della pena perché c’è di mezzo la morte di più animali.

Il sindaco Fabio Termine e l’assessore Agnese Sinagra annunciano che saranno potenziati i controlli nel territorio per prevenire episodi di tale disumana gravità e annunciano al contempo anche la predisposizione di una nuova ordinanza con l’inasprimento delle sanzioni per chi detiene animali sui terrazzi, sui balconi, senza adeguate protezioni, cure, abbandonati alle intemperie. E lanciano anche un appello: “Chi è a conoscenza di episodi di maltrattamenti non esiti a denunciare”.

Il sindaco Termine e l’assessore Sinagra ringraziano il cittadino che ha fatto il proprio dovere e che ha segnalato la straziante scena al Comune di Sciacca che, con grande competenza e umanità del proprio personale, è immediatamente intervenuto con la propria Polizia Municipale, guidata dal comandante Salvatore Navarra, e l’Ufficio comunale Benessere Animale, con la sua responsabile Adriana Montalbano, assieme al personale dell’Ufficio Veterinario dell’Asp. Un cane e i suoi due cuccioli sopravvissuti sono stati trasferiti in una clinica specializzata, la Pet Sanat, di Castelvetrano dove continuano a ricevere le cure necessarie. Gli altri due cani adulti sono stati trasferiti in un canile. Nessuno rischia la vita.

Il sindaco Termine e l’assessore Sinagra, infine, ringraziano quanti, tra semplici cittadini e associazioni, si sono subito attivati con grande sensibilità e disponibilità.