Canicattì

Canicattì, minorenne sorpreso al volante di un’auto con una pistola a salve

Il bilancio di un maxi controllo del territorio dei carabinieri

Pubblicato 22 ore fa
Da Redazione

A Canicattì, i Carabinieri hanno identificato 49 persone e controllare 28 autovetture, eseguendo 6 perquisizioni personali e 1 veicolare. Elevate 6 sanzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di € 5.699,00. Un cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno scaduto veniva invitato a presentarsi in Questura. Segnalati alla competente Autorità Amministrativa 2 soggetti per uso di sostanze stupefacenti di tipo hashish. Deferito in stato di libertà un minore trovato alla guida di un’autovettura; nel corso della perquisizione veicolare veniva rinvenuta e sequestrata una pistola a salve cal. 9 mm, priva di tappo rosso.

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