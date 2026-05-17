Canicattì, minorenne sorpreso al volante di un’auto con una pistola a salve

A Canicattì, i Carabinieri hanno identificato 49 persone e controllare 28 autovetture, eseguendo 6 perquisizioni personali e 1 veicolare. Elevate 6 sanzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di € 5.699,00. Un cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno scaduto veniva invitato a presentarsi in Questura. Segnalati alla competente Autorità Amministrativa 2 soggetti per uso di sostanze stupefacenti di tipo hashish. Deferito in stato di libertà un minore trovato alla guida di un’autovettura; nel corso della perquisizione veicolare veniva rinvenuta e sequestrata una pistola a salve cal. 9 mm, priva di tappo rosso.